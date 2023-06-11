56 شهيداً فلسطينياً خلال شهر مايو الماضي

أفادت معطيات نشرها مركز "الميدان للدراسات"، بأن المقاومة الفلسطينية نفذت خلال شهر أيار/ مايو الماضي 1025 عملًا مقاومًا؛ تصدرتها محافظة نابلس بواقع 225 عملًا تلتها الخليل بـ 148.

ووثق المركز في تقريره الشهري، اليوم الأحد، إصابة 1026 فلسطينيًا بجراح مختلفة جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب 430 حالة اعتقال، وإصدار 224 قرار اعتقال إداري.

واستشهد خلال شهر مايو الماضي 56 مواطنًا فلسطينيًا برصاص واعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

وفي السياق، اقتحم 5943 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال الشهر الماضي، مع تعمد الاحتلال تكثيـف انتهاكاتـه بحق الأقصى والهادفـة إلـى تهويــد مــا تبقــى مــن المدينــة المقدســة (القدس)، وفق مركز "الميدان".

وأصيب، وفق التقرير ذاته، نحــو 151 فلسطينيًا برصــاص الاحتلال وقنابلــه الغازيــة فــي مدينــة القــدس، خــلال شهر أيار/ مايو.

ورصد التقرير إصدار الاحتلال لـ 51 قرار إبعاد ومنع سفر بحق فلسطينيين من القدس، إضافة لـ 140 حالة اعتقال و22 عملية هــدم منازل وتجريــف ممتلكات؛ منهـا 9 عمليــات هــدم ذاتــي.

ونوه تقرير مركز "الميدان للدراسات" إلى أكثر من 85 تغريدة تحريضية ضد الأسير الفلسطيني المريض وليد دقة عبر منصة "تويتر"، تضمنت عبارات كراهية مثل "دعوه يتعفن بالسجن، أتمنى أن يموت وهو يتألم".