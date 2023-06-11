"كتيبة طولكرم" تعلق على إزالة أجهزة السلطة الحواجز المنتشرة حول مخيم نور شمس

أصدرت سرايا القدس -كتيبة طولكرم، عصر اليوم الأحد11/6/2023م، بياناً صحفياً، عقب إزالة وتخريب الحواجز المنتشرة حول مخيم نور شمس لعرقلة أي تقدم أو اقتحام لقوات الاحتلال، من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً ۖ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

بيان صادر عن سرايا القدس -كتيبة طولكرم

يا أبناء شعبنا المجاهد وأبناء طولكرم الإباء ومخيمها الصامد مخيم نور شمس

لقد رأيتم حجم الهجمة الشرسة التي شنها جيش العدو صوب مدينة طولكرم وخصوصاً مخيم نور شمس من تدمير وحصار ومحاولة إيقاع أكبر قدر من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين وارتكاب المجازر خلال الأشهر القليلة الماضية، وكان مجاهدونا يقفون في وجه هذه الغطرسة الصهيونية ويقدمون دماءهم رخيصة دفاعاً عن أبناء شعبهم الذين احتضنوهم ورفعوهم على الأكتاف بعد كل اشتباك يخوضه مجاهدونا ضد قوات الاحتلال.

واليوم تأتي الطعنة من الخلف من قبل أجهزة أمن السلطة التي تحاول تسهيل مهام الاحتلال بشكل أو باَخر، حيث أقدمت الساعة السابعة من صباح اليوم بأعداد كبيرة على إزالة وتخريب الحواجز المنتشرة حول المخيم والتي وضعها مجاهدونا لعرقلة أي تقدم أو اقتحام لقوات الاحتلال، وقاموا بإطلاق النار بشكل مباشر على أبناء المخيم، وما يزال التوتر قائماً بوجود أجهزة السلطة، مع العلم أن هذه الحواجز لا تشكل أي خطر أو ضرر على المواطنين الذين كانوا السد المنيع في وجه الأجهزة الأمنية وقاموا بمنعهم من إزالة الحواجز.

نقولها مجدداً إن ما يدمي قلوبنا التي تعتصر ألماً، أننا لا نعلم بدخول الاحتلال إلى مدننا ومخيماتنا إلا من خلال انسحاب المدرعات إلى المقرات بشكل سريع، حينها نعلم أن هناك اقتحام لقوات الاحتلال للتنكيل بأبناء شعبنا. وعليه ندعو أبناء طولكرم ومخيمها الصامد للوقفة الجماهيرية الغاضبة أمام بوابة مخيم نور شمس بعد صلاة المغرب مباشرة.

إخوانكم سرايا القدس - كتيبة طولكرم

الأحد ١١/يونيو/٢٠٢٣م