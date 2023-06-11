"الحلم الفلسطيني" حاضر في نهائي دوري أبطال أوروبا بإسطنبول

استكمالاً لدورها الذي بدأته في بطولة مونديال كأس العالم في قطر تشرين ثاني/نوفمبر 2022 ، أطلقت حملة "الحلم الفلسطيني" حملتها مجدداً بهدف تعريف العالم بالقضية الفلسطينية من خلال تواجدها في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي ينطلق مساء اليوم في مدينة إسطنبول التركية.

وقال مدير حملة "الحلم الفلسطيني" سائد شاهين، إننا كـ"طلبة فلسطينيين نعيش في إسطنبول، فإننا ومن باب المسؤولية الوطنية والاجتماعية تجاه قضيتنا الفلسطينية، فقد أطلقنا مبادرة (الحلم الفلسطيني)، وهي المبادرة التي تهدف إلى إيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم، من خلال استثمار المحافل الدولية الرياضية، كنهائيات كأس العالم كما حصل العام الماضي في مونديال قطر، أو كما يحصل اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة إسطنبول التركية".

ونقلت "قدس برس" عن شاهين قوله: "نحن نريد أن نقول للعالم بأن الحلم الفلسطيني بالتحرير والعودة قائم وموجود، ومن حق الفلسطيني أن يتابع هذه المباريات العالمية، وأن يكون علم بلاده حاضراً كي نقول للعالم بأننا شعب يقع تحت الاحتلال الصهيوني".

وقال شاهين إن هدف المبادرة هو "إعادة إحياء القضية الفلسطينية كي تكون أمام الشعوب الحاضرة في المونديال، والدوريات العالمية الكبرى.. من خلال رفع علم وصوت شعب فلسطين المحتلة أرضه، في كافة المحافل الدولية".

وأوضح أنه "اجتمعت الفرق التطوعية الخاصة بهذه الحملة، ومؤسسات المجتمع المدني المتواجدة في تركيا منذ أيام، وقرروا جميعاً أن تكون فلسطين حاضرة، وأن تكون هناك كلمة لفلسطين، فبادر الشباب الفلسطيني في تركيا بتوزيع الأعلام، وشارات الكابتن التي توضع على اليد، التي كتب عليها الحرية لفلسطين،(free Palestine)، وكذلك الكوفيات الفلسطينية التي تجسد معنى العودة لفلسطين المحتلة".

ودعت الحملة الجماهير العربية الحاضرة للمباريات والفعاليات المصاحبة إلى رفع علم فلسطين، والهتاف في المدرجات والساحات وعند تجمع جماهير المنتخبات.

ولاقت الحملة رواجًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية، ودعا الناشطون إلى المشاركة في الحملة والتفاعل مع وسم "حلم فلسطيني".

ويلتقي اليوم في مدينة إسطنبول التركية، فريق "مانشستر سيتي" الإنجليزي، ضد "انتر ميلان" الإيطالي، والتي تقام على أرض ملعب استاد "أتاتورك" الأوليمبي في مدينة إسطنبول التركية.