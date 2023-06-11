تشكيلة الأهلي أمام الوداد المغربي إياب نهائي أبطال أفريقيا اليوم، يبحث في هذه الأثناء الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة محبي نادي الأهلي المصري وكذلك الوداد المغربي على تشكيلة الأهلي أمام الوداد اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا مباراة الإياب والتي ستلعب الليلة عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن تشكيلة الأهلي أمام الوداد اليوم نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك كما أوضحنا لكم أن فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصد عمليات بحث كثيرة ومكثفة عبر محرك قوقل وغيرها من مواقع التواصل بحثاً عن تشكيلة الأهلي أمام الوداد اليوم نهائي أبطال أفريقيا2023م.

تشكيلة الأهلي المصري أمام الوداد اليوم

وتلعب مباراة تشكيلة الأهلي أمام الوداد اليوم في المغرب على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخام، عند الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة تحت قيادة الحكم: باملاك تيسيما ويسا، ومساعد حكم: إلفيس جاي نوبوي نغويغو، ومساعد حكم: جيلبيرت شرويوت، وحكم رابع: بييري أتشو، تشكيلة الأهلي أمام الوداد اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا إياب.

تشكيلة الأهلي أمام الوداد المغربي إياب نهائي أبطال أفريقيا اليوم

وقبل أن نضع لكم تشكيلة الأهلي المصري أمام الوداد المغربي اليوم ، سنوضح لكم القنوات الناقلة لمباراة تشكيلة الأهلي أمام الوداد اليوم، فمن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والوداد إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا2023م، عبر beIN Sports HD 4 تعليق رؤوف خليف، و Arryadia TNT HDrkhm تعليق: عادل المسعودي.

تشكيلة الاهلي امام الوداد في نهائي دوري ابطال افريقيا

وأخيرا وضمن مقالنا تشكيلة الأهلي أمام الوداد المغربي إياب نهائي أبطال أفريقيا اليوم، سنرفق لكم متابعين الكرام وعشاق الأهلي المصري تشكيلة الأهلي أمام الوداد المغربي في إياب نهائي أبطال أفريقيا2023م، فقد جاءت تشكيلة الأهلي أمام الوداد اليوم: في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ، محمد عبدالمنعم ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم، وفي خط الوسط:- عمرو السولية ، حمدي فتحي ، مروان عطيه، وخط الهجوم:- حسين الشحات ، محمد شريف ، بيرسي تاو.