الاعلام الحكومي بغزة: الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام سيغادرغدا الاثنين عبر معبر رفح

أكد رئيس المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف أن الفوج الأول من حجاج بيت الله الحرام في قطاع غزة سيغادرغدا الاثنين عبر معبر رفح متوجّهًا إلى مطار القاهرة الدولي وصولا للمملكة العربية السعودية.

ووفقاً للمكتب الاعلامي، فستتوزّع مغادرة الحجاج البالغ عددهم 2668 حاج على مدى أربعة أيام، ويرافقهم في رحلتهم البعثات المعتمدة (الإدارية، الوعظية، الطبية، الإعلامية) لخدمة الحجيج والقيام على راحتهم وتسهيل إتمام المناسك.

ولفت الى أن الجهات الحكومية أنهت وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والشئون الدينية إجراءاتها لانجاح هذا الموسم، بدءً من القرعة العلنية، مرورا بالحصول على التأشيرات اللازمة، وإتمام عقود النقل الجوي والبري بمصر والسعودية، وترتيب البعثات المصاحبة، وصولا لحجز السكن في مكة والمدينة، وتجهيزها لاستقبال الحجاج.

وأشار معروف الى أن وزارة الصحة قد أتمت تطعيم الحجاج، وإعداد ملف طبي لكل حاج سيما أصحاب الأمراض المزمنة، واختيار البعثة الطبية.

وأوضح أن وزارة الأوقاف وهيئة المعابر والحدود ووزارة الداخلية والأمن الوطني ستقوم بمتابعة ترتيبات وداع ومغادرة أفواج الحجيج من قطاع غزة، وإنهاء إجراءات سفرهم في المعبر الفلسطيني بسهولة ويسر.

وعبر عن امله في رحلة موفقة لحجاجنا، ونسأل المولى أن ينعم عليهم بأداء المناسك والعودة إلى قطاع غزة مغفور لهم، وندعوهم ليكونوا خير سفراء لشعبنا وقضيتنا في هذا التجمع التعبدي المشهود، وهذه التظاهرة الإنسانية متعددة الأعراق والجنسيات.

