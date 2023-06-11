الاحتلال ينشر نتائج التحقيقات الأولية في عملية الحدود المصرية

نشرجيش الاحتلال، اليوم الأحد، نتائج تحقيقاته الأولية بشأن العملية الأخيرة على الحدود المصرية والتي أدت إلى مقتل 3 جنود "إسرائيليين" وإصابة رابع بجروح، بالإضافة إلى استشهاد منفذ العملية وهو شرطي مصري.

وقال موقع القناة السابعة العبرية، بشأن نتائج التحقيقات الأولية إن "عملية الحدود المصرية هي فشل قيادة وفشل عملياتي للجيش الإسرائيلي".

وأضاف الموقع "جنديان كانا على بعد 200 متر سمعا 4 طلقات نارية خلال الحادث لكن لم يبلغا عنها لظنهما أنها رياح".

وأكد أن العقوبات قد تطال مسؤول فرقة أو قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي.