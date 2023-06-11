مالك مانشستر سيتي: دوري الأبطال بداية مرحلة جديدة وليست نهاية المطاف

تقدم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، مالك مانشستر سيتي، بالتهنئة لجماهير النادي الإنجليزي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل الإسباني رودري هدف الفوز (1-0) للسيتي في شباك إنتر ميلان الإيطالي خلال المباراة النهائية لدوري الأبطال مساء السبت في إسطنبول.

وعادل السيتي إنجاز جاره مانشستر يونايتد في 1999 وحصد ثلاثية تاريخية متمثلة في ألقاب الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وبات عاشر فريق أوروبي وثاني فريق إنجليزي يحقق الثلاثية خلال موسم واحد.

وقال الشيخ منصور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة: "إن الإنجاز الذي حققه النادي جاء ترجمة حقيقية للاستراتيجية التي وضعت قبل 15 عاما، بهدف تطوير النادي وضمان تصدره وفوزه بأهم الدوريات والبطولات الكروية وترسيخ مكانته ضمن أقوى أندية كرة القدم في العالم".

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الشيخ منصور قوله اليوم الأحد: "دوري الأبطال ليس نهاية المطاف، بل بداية للدخول في مرحلة جديدة يرسخ النادي مكانته فيها بكل النسخ المقبلة من خلال وصوله الدائم للنهائيات والمنافسة بقوة على اللقب مرات عديدة لصناعة تاريخ يفخر به كل محبي وعشاق وجماهير النادي داخل بريطانيا وخارجها".

وأشاد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة النادي برئاسة خلدون المبارك رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس لتهيئة الظروف للفريق للوصول إلى ما حققه من إنجازات وألقاب.

كما ثمن الشيخ منصور الدور الذي يقوم به الطاقم الفني بقيادة المدرب بيب جوارديولا، وجميع أفراد الجهاز الإداري والطبي، واللاعبين وكافة منتسبي النادي وجماهيره.

ووجه الشيخ منصور الشكر لجماهير مانشستر سيتي في بريطانيا وحول العالم "الذين كانوا ولا يزالون جزءا من نجاحات وإنجازات الفريق المحلية والقارية من خلال مساندتهم لدعم مسيرته المتميزة".



وتمنى أن يحقق النادي "المزيد من النجاحات ومواصلة صناعة الأمجاد الكروية في المواسم المقبلة، بما يلبي تطلعات جماهيره، ويجسد استراتيجية إدارته الطموحة".

وأعرب مالك مانشستر سيتي عن شكره للجمهورية التركية على حسن استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، وحرصها على توفير كل وسائل النجاح لهذا الحدث.



كما توجه بالشكر أيضا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على التميز في تنظيم النهائي متمنيًا للقائمين على الاتحاد التوفيق والنجاح في مسيرته الداعمة لتطوير كرة القدم الأوروبية.



وأعرب عن أمانيه لنادي إنتر ميلان الإيطالي بالنجاح والتوفيق في البطولات المقبلة حيث كان منافسا قويا يستحق التقدير والإشادة.