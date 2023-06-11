الداخلية تفاصيل كاملة حول حادثة استشهاد الملازم خالد مصلح

نشرت وزارة الداخلية بغزة اليوم الأحد 11/6/2023 ، تفاصيل حادثة استشهاد الملازم (خالد محمد مصلح) بالأمس.

أوضحت الداخلية انه في صبيحة يوم أمس السبت الموافق 10 يونيو 2023م، الساعة (9:27)، توجهت دورية من قسم التنفيذ بمركز شرطة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في مهمة اعتيادية لتنفيذ عدة أوامر قبض بحق عدد من المطلوبين صادرة بحقهم مذكرات قبض عن المحاكم على خلفية عدد من القضايا، من بينهم المدعو (عصام سليمان النباهين) 33 عاماً، والصادرة بحقه (11) مذكرة قبض في قضايا سرقة.

وبين انه وفور وصول دورية الشرطة إلى منزل المطلوب "النباهين" لتوقيفه، قام بالهرب من الجهة الخلفية للمنزل وتبعه اثنان من أفراد الدورية، أحدهما الشهيد ملازم (خالد محمد مصلح)؛ من أجل إلقاء القبض عليه، لكنهما فوجئا بإطلاقه النار بشكل مباشر تجاههما ولاذ بالفرار، وقد أصابت الطلقات الشهيد "مصلح" في البطن، ما أدى لاستشهاده.

وتابعت ان الشرطة قامت بالاستنفار وإغلاق موقع الحادث وبدء عملية البحث والتعقب لإلقاء القبض على المطلوب الهارب، وفي غضون أقل من ساعتين من وقوع الحادث تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه وبحوزته أداة الجريمة وهي مسدس عيار (0.45)، وقد تمت إحالته للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

واعتبرت الداخلية ان هذه الجريمة المنبوذة والمرفوضة من جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، لن تؤثر على قيام الشرطة والأجهزة الأمنية بواجبها في إنفاذ القانون والمحافظة على السلم الأهلي والمجتمعي. ثالثاً: إن كل من يقوم بالاعتداء على رجال الشرطة والأمن لن يفلت من العقاب، وإن يد العدالة ستقتص من كل المجرمين والعابثين بأمن شعبنا.

وأكد ان وزارة الداخلية والأمن الوطني ستتابع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجاني "النباهين"، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.