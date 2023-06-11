التعليم بغزة لمراسلنا: لا يوجد قرار رسمي بشأن العودة لنظام الفصلين الدراسيين

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة اليوم الأحد 11/6/2023، أنه حتى اللحظة لا يوجد قرار رسمي بما يتعلق بالفصول الدراسية خلال العام الدراسي المقبل.

وكانت العديد من الصفحات والمواقع الالكترونية الإخبارية، نشرت خبراً مفاده أن وزارة التربية والتعليم قررت العدول عن نظام الأرباع خلال الفصلين الدراسيين، والعودة لنظام الفصلين فقط.

وأوضح أحمد النجار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه لازال من المبكر الحديث عن الأمر، أنه لا يوجد قرار رسمي.

وكانت الوزارة قررت في بداية العام الدراسي 2022، تقسيم السنة الدراسية إلى أربعة فصول، الأمر الذي من شأنه أدى لتغيير في نظام الامتحانات والإجازات الفصلية.

وشهد هذا النظام اختلافاً في الرأي من حيث التأييد والرفض، حيث حاز على معارضة الأغلبية.