تفاصيل مغادرة الفوج الأول من حجاج قطاع غزة غداً

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد 11/6/2023، الانتهاء من كافة ترتيبات سفر حجاج بيت الله الحرام من قطاع غزة إلى الديار الحجازية، بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المعنية، ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين.

وأوضح مدير عام الحج والعمرة في وزارة الأوقاف بقطاع غزة عادل صالحة، في تصريح خاص لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة انتهت من كافة الترتيبات اللازمة لسفر حجاج قطاع غزة والبالغ عددهم 2508 حاج.

وأفاد صالحة، أن سفر الحجاج من قطاع غزة سيكون ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين 12/6/2023، وحتى يوم الخميس 15/6/2023، بواقع ثلاث رحلات يومياً.

وبين، أن الوزارة انتهت من اجراءات سفر الحجاج والنقل البري والجوي للحجاج، وسكن الحجاج في الفنادق المخصصة للحجاج والخدمات المقدمة لهم عبر الشركات المختصة، حيث أن كل شركة حددت أماكن وتفاصيل سكن حجاجها.

وبالنسبة للنقل، أكد صالحة أن الوزارة انتهت من النقل البري والجوي، سواء كان داخل قطاع غزة عبر النقل من المحافظات لمعبر رفح البري، أو من معبر رفح لمطار القاهرة الدولي ومن ثم لمطار جدة.

ولفت صالحة إلى أنه تم الانتهاء من عمل البعثات سواء كانت الدينية، أو البعثات الطبية حيث سيكون هناك عيادتان في الفنادق لتقديم العلاج للحجاج.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن مكرمة مقدمة من خادم الحرمين الشريفين لأهالي الشهداء تتضمن 500 حاج من قطاع غزة من ذوي الشهداء و مثلها للضفة.

وكانت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلنت انتهائها من ترتيبات سفر حجاج بيت الله الحرام من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الهيئة العقيد هشام محمود عدوان، في تصريح صحفي، إن هيئة المعابر والحدود وبالتنسيق مع الوزارات المختصة أنهت ترتيبات سفر حجاج بيت الله الحرام للعام 2023.

ونوّهت الهيئة إلى أن السفر عبر معبر رفح سيخصص للحجاج، في الفتر ما بين 12 – 15 يونيو حزيران الجاري، مشيرةً إلى السماح بدخول العائدين عبر مصر فقط.