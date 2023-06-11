فيديو جديد القرش يأكل السائح الروسي في الغردقة كامل قبل الحذف- فيديو القرش في الغردقه كامل

فيديو جديد لهجوم القرش في الغردقة كامل قبل الحذف- فيديو القرش في الغردقه كامل، قبل 24 ساعة ظهر مقطع فيديو من عرض بحر الغردقة في جمهورية مصر العربية أن سمكة قرش كبيرة تُهاجم سائحا روسيا وتقطعه إلى أشلاء قبل أن تلتهمه وسط صرخات استغاثة لكن دون جدوى، هذا المقطع المروع أثار حزن الملايين من الناس حول العالم، خاصة وأن السائح الروسي فقد حياته تزامناً مع صرخات استغاثة لم يلبها أحداً في ظل تصوير المقطع كاملاً.

فيديو: تفاصيل قرش يلتهم سائح روسي في الغردقة

فيديو: تفاصيل قرش يلتهم سائح روسي في الغردقة، أثار فيديو التهام سمكة قرش في عرض بحر الغردقة حزن الملايين من الناس، إذ انتشر عدد من مقاطع الفيديو التي وثقت حادث هجوم القرش على السائح الروسي، بينما لجأ عدد من السائحين والمنقذين لإصدار صيحات وضجيج لتشتيت انتباه القرش المفترس عن السائح، الذي ألتهم الجزء السفلي له بوحشية تسببت في مصرعه، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فيديو جديد لهجوم القرش في الغردقة كامل قبل الحذف- فيديو القرش في الغردقه كامل.

صور جثة السائح الروسي الذي أكله القرش

صور جثة السائح الروسي الذي أكله القرش، صرخات السائح الروسي الذي أكله سمك القرش في بحر الغردقة في مصر، أثارت حزن الملايين من الناس، إذ بقي الرجل يصارع القرش دون نجدة من أحد، وفجأة توقف تناثر الماء، وعاد رأس السائح الروسي إلى السطح. وظهر في الفيديو وكأنه يتحرك في الماء مرة أخرى، ولكن ببطء، ويمكن سماعه وهو يصرخ "بابا" يطلب المساعدة، إذ يتحول لون بعض الماء إلى اللون الأحمر.

بقايا جثمان السائح الروسي

بقايا جثمان السائح الروسي، الصيادون بعد الحادثة لاحقوا القرش بعد أن افترس الرجل الروسي، حتى تمكنوا من اصطياده ونقله بمعرفة الجهات المختصة وفريق متخصص من وزارة البيئة لمعهد علوم البحار بالغردقة لتحليله وتشريحه وإعداد تقرير علمي لبيان ومعرفة تغير سلوكه واستخراج جسد السائح منه، فيديو جديد لهجوم القرش في الغردقة كامل قبل الحذف- فيديو القرش في الغردقه كامل.