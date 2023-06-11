بالفيديو جريمة مروعة في الأردن: قتلى في عملية دهس خلال مشاجرة عنيفة

وثقت كاميرات المراقبة، وقائع مشاجرة عنيفة في شمال الأردن، أسفرت عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى، بعد أن أقدم أحد الأشخاص على دهسهم بشكل متعمد.

ووفقا للمصادر الأمنية، فإن القتيل في المشاجرة التي وقعت في بلدة الكريمة شمال الأغوار الأردنية، يبلغ من العمر 40 عاما.

وقالت المصادر: إن ضحايا المشاجرة سقطوا نتيجة للدهس المتعمد من قبل مركبة أحد أطراف المشاجرة.

وأفادت المصادر، بأن الاجهزة الأمنية عملت على تفريق المشاركين في المشاجرة، وألقت القبض على مجموعة منهم، بمن فيهم الشخص الذي قام بعملية الدهس.

وأشارت المصادر، إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن جميع تفاصيل الواقعة وظروفها والملابسات المحيطة بها.