الدفعة الأولى من حجاج الضفة المحتلة تغادر للديار الحجازية الثلاثاء القادم

تغادر الدفعة الأولى من حجاج الضفة المحتلة للديار الحجازية الثلاثاء القادم لأداء مناسك الحج للعام 2023 .

وقال مصطفى دوابشة مدير معبر الكرامة اليوم الأحد 11/6/2023 خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة فلسطين اليوم ، ان الدفعة الأولى من حجاج الضفة ستغادر الثلاثاء على عدة دفعات حتى نهاية الأسبوع .

وبين ان الاستعدادات موجودة لدى الكوادر العاملة بمعبر الكرامة المرتبطة بمغادرة الدفعة الاولى والتي ستكون الثلاثاء والأربعاء والخميس وان العدد المتوقع لمغادرة الحجاج في كل فوج 1000 حاج .، موضحاً ان المغادرة قد تكون فردية بعد انتهاء التفويج مختصة بلجان وزارة الاوقاف.

وأوضح دوابشة ان هناك احتفالية لتفويج الحجاج للديار الحجازية ، مطمئناً المواطنين بأن العمل سيكون كالمعتاد في المعبر ولن يشهد اي ازدحام .

وجدد تأكيده على انه بالرغم من التوقعات من وجود حركة كبيرة للمواطنين خلال الأسابيع المقبلة ولكن لكن لن تكون هناك اي ازدحمات بشأن تفويج الحجاج .

ويشار الى أن حصة حجاج فلسطين للعام الحالي 2023 -1444 تبلغ " 6,600 " حاج , نصيب المحافظات الشمالية " 4,092" حاج, ونصيب المحافظات الجنوبية "2,508 " حاج, موضحاً أن القرعة اجريت لعامين متاليين هذا العام والعام القادم. وبين أن عدد الحجاج المقبولين لها العام بلغ 2508 حاج منهم قرابة 500 مؤجلين من العام الماضي، فيما كان حجاج قرعة العام القادم 2400 حاج