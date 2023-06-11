غزة: التعليم تعقد دورة بعنوان "تفعيل مجالس أولياء الأمور" في المدارس

عقدت الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم العالي دورة تدريبية بعنوان "تفعيل مجالس أولياء الأمور" في المدارس.

واستهدفت الدورة عدداً من ممثلي أولياء الأمور ومدراء المدارس، وتأتي بالتعاون مع مركز القطان، والمجلس النرويجي للاجئين.

وشارك في افتتاح الدورة أ. حمدي الدلو مدير عام الأنشطة الطلابية، وأ. فطين البنا مدير دائرة القيادات الطلابية والعمل المجتمعي، وأ. ممدوح أبو كميل من مركز القطان.

وأكد الدلو أن الدورة تأتي ضمن خطة الإدارة العامة للأنشطة في تفعيل وتطوير دور أولياء الأمور في المدارس بما يخدم العملية التعليمية.

من جهته أوضح البنا أن الدورة تضمنت عدة محاور أهمها تحديد مهام أولياء الأمور وإشراكهم في المدارس، ودور مدير المدرسة في تعزيز التعاون والتواصل مع المجتمع.