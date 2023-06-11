مفاجئة.. "الكولا دايت" الخالية من السكر تزيد الوزن

أكدت دراسة حديثة شرب "الكولا الدايت" من المشروبات التي تؤدي إلى زيادة الوزن ويسبب الإدمان للغاية ، مبيناً أنه بالرغم من أن المشروبات الغازية الخالية من السكر يمكن أن يكون ضارا بأسنانك ، بالإضافة إلى أن العديد من هذه الآثار الجانبية بالظهور في غضون ساعة واحدة من شربها.

وتابعت الدراسة أنه فور شرب الكولا دايت ، يبدأ الحمض في الدقائق العشر الأولى في إلحاق الضرر بأسنانك ويمكن أن يؤدي إلى تشققات في المينا وحساسية مع مرور الوقت.

يقول دوغلاس توينفور، رئيس قسم الرعاية في منظمة السكري البريطانية: "الدراسات التي أجريت على تأثير المحليات الصناعية على إنتاج الأنسولين لها نتائج متفاوتة، حيث أظهر بعضها إنتاج المزيد من الأنسولين، يمكن أن تختلف النتائج اعتمادا على المُحلي الصناعي المستخدم وما إذا كان الأشخاص الخاضعون للاختبار يعانون من مرض السكري".

وبعد 40 دقيقة من شرب "دايت كولا"، يمكن لجسمك أن يدخل حالة الإدمان.

فمزيج الكافيين والأسبارتام يخلق إدمانا شبيها بالطريقة التي يعمل بها الكوكايين، حيث يزداد تحفيز مستقبلات العقل العصبية، خاصة إذا تم تناولها بشكل منتظم.

التأثير الجانبي الرابع الذي قد تشعر به هو العطش والجوع.

بعد حوالي ساعة من تناول المشروب، قد تشعر وكأنك عطشان أكثر، وذلك لأن الكافيين يسبب الجفاف.