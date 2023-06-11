قتيلان بتحطم طائرة في ولاية أريزونا الأمريكية

قُتل شخصان بتحطم طائرة صغيرة في منطقة جبلية شرقي فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة بينال عبر "تويتر"، إنه يستجيب لبلاغ يفيد بأن طائرة سقطت في منطقة جبال الخرافات، مضيفا أن أطرافا عدة أبلغت عن مشاهدتها للحادث.

وأضاف قائد الشرطة، أن الطائرة المعنية عبارة عن طائرة صغيرة ذات مقعدين، وقد توفي الشخصان اللذان كانا على متنها، مشيرا إلى أنهم يعملون حاليا على "التأكد من هويتهما وإخطار أقاربهما".

وأفادت تقارير أمريكية، بأن الطائرة ذات المحرك الواحد كانت ضمن رحلة شملت طائرتين أخريين.