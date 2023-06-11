جنون القتل لا يتوقف .. 11 قتيلا منذ الخميس في جرائم قتل بالداخل المحتل

تتوالى جرائم القتل في البلدات العربية المحتلة عام 1948، حيث قتل 11 شخصاً منذ الخميس الماضي.

ففي آخر جريمة، قُتل واثق قشقوش (28 عاما) من قلنسوة وأشرف خروب من جلجولية في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا بفارق نحو 3 ساعات، مساء السبت.

في جلجولية، أسفرت الجريمة التي ارتكبت داخل منزل الضحية عن إصابة امرأتين إحداهما زوجته (40 و30 عاما) بجروح متوسطة وطفيفة.

وفي قلنسوة، ارتكبت الجريمة في شارع بالقرب من مقبرة المغازين، إذ تعرض الضحية قشقوش لإطلاق نار في القسم العلوي من جسده.

وفي مدينة رهط، أصيب شابان (31 و18 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار عقب شجار وقع في حارة 2.

وبهاتين الجريمتين، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 102 قتيلا، بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.