سعر الدولار في سوريا اليوم -سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد حافظ سعر الدولار اليوم على استقراره مقابل الليرة السورية، خلال تعاملات السبت 10 يونيو/ حزيران، وتحركات حكومية لدعم عودة الاستثمار.

سعر الدولار في سوريا اليوم

واستقرت الليرة السورية في مواجهة الدولار، مع توقعات تحسن الأوضاع الاقتصادية ومساعي حكومية لدعم الاستثمار، خاصة بعد العودة للحضن العربي وفتح أفاق الاستثمار العربي في سوريا مجدداً.

واجتمع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً للمشروعات الممنوحة إجازات استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والواقع التنفيذي لها، ومراحل الإنتاج التي وصلت إليها ومدى مساهمتها في تأمين جزء من حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد، وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد عقب كارثة الزلزال المدمر الذي تسبب بأضرار بشرية ومادية كبيرة.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

وأكد المهندس عرنوس أن جميع المؤسسات الحكومية معنية بملف الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية والمساهمة في جذب المستثمرين، لإقامة مشاريع متنوعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في مختلف المحافظات وعودة عجلة الاقتصاد والإنتاج إلى ما كانت عليه سابقاً، إضافة إلى تشجيع قطاع الأعمال والفعاليات الاقتصادية على الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتحديد مناطق مخصصة لإقامة تلك المشاريع لدورها المهم في تأمين حوامل الطاقة لقطاعي الزراعة والصناعة وبالتالي النهوض بواقع الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ووافق المجلس على الدليل الاسترشادي للصيغ الاستثمارية المشتركة بين الجهات العامة ومستثمري القطاع الخاص والذي يساعد على تحديد الصيغة الاستثمارية المناسبة، من حيث الملامح والمضمون والمعايير والمرجعية القانونية الناظمة لهذا الاستثمار والأطر المؤسسية المعنية بكل صيغة.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً عن مؤشرات وواقع الاستثمار والمشاريع المرخصة في المدن الصناعية بعد صدور قانون الاستثمار، بينما أوضح مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن عدد المشاريع الممنوحة إجازات استثمار بلغ في العام الجاري 6 مشاريع بتكلفة تقديرية تجاوزت الـ 48 مليار ليرة وتوفر 322 فرصة عمل.

ويبلغ حجم الاستثمارات المستقطبة وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بلغ حتى الآن 58 مشروعاً توزعت في محافظات ريف دمشق وحلب والسويداء وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة، وشملت قطاعات الكهرباء والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية والكيميائية والمعدنية والنسيجية والخشب ومواد البناء والزراعة والخدمات والسياحة، وبلغت تكلفتها التقديرية أكثر من تريليون و658 مليار ليرة سورية تؤّمن 4634 فرصة عمل، في الوقت الذي باشر 12 مشروعاً الإنتاج الفعلي، و6 مشاريع بدأت تركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، فيما حصل 18 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية لديها.

سعر الدولار مقابل الليرة في البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك السورية رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

في حين سجل الدولار رسميا 8150 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء عند مستويات 8900 ليرة للشراء و 9000 ليرة للبيع

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 890 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى مستوى 9580 ليرة للشراء و 9693 ليرة للبيع مقابل 9528 ليرة للشراء و 9640 ليرة للبيع أمس

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 377 ليرة للشراء 384 ليرة للبيع.