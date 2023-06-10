سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 11 يونيو 2023، تزداد عمليات البحث عن أسعار العملات مقابل الدولار الأمريكي، بشكل يومي، ويرغب الكثير من الأشخاص في الاطلاع على أسعار صرف العملات مقابل العملة الامريكية، ويحرص فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر اسعر العملات في الدول المختلفة بشكل يومي، وفي هذه المقالة نرصد لكم أسعار صرف الدولار في سوريا، كما جاء في تعاملات صباح اليوم الاحد 11-6-2023.

كم سعر الدولار مقابل الليرة السورية؟

حافظ سعر الدولار اليوم على استقراره مقابل الليرة السورية، خلال تعاملات الاحد 11يونيو/ حزيران 2023.

واستقرت الليرة السورية في مواجهة الدولار، مع توقعات تحسن الأوضاع الاقتصادية ومساعي حكومية لدعم الاستثمار، خاصة بعد العودة للحضن العربي وفتح أفاق الاستثمار العربي في سوريا مجدداً.

سعر الدولار مقابل الليرة في البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك السورية رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

في حين سجل الدولار رسميا 8150 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء عند مستويات 8900 ليرة للشراء و 9000 ليرة للبيع

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 890 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى مستوى 9580 ليرة للشراء و 9693 ليرة للبيع مقابل 9528 ليرة للشراء و 9640 ليرة للبيع أمس

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 377 ليرة للشراء 384 ليرة للبيع.