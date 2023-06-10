نشطاء يغردون على وسم "مجدد الاشتباك" في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد جميل العموري

أطلق إعلاميون ونشطاء فلسطينيون، مساء اليوم السبت، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "مجدد الاشتباك"؛ في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد جميل العموري.

وتفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون وعرب مع الحملة بالتغريد على وسم "#مجدد_الاشتباك"، مستذكرين مناقب الشهيد القائد جميل العموري مُطلق شرارة كتيبة جنين، ومُلهم الثائرين، ومجدد الاشتباك في الضفة الغربية المحتلة.

وتداولوا تغريدات ومنشورات ومحتويات تشيد بدرب نضال أطلق شرارته الشهيد القائد جميل العموري، أثمر "كتيبة جنين" التي شكلت انطلاقة جديدة في مسيرة المقاومة والاشتباك مع العدو على امتداد الضفة المحتلة.

واستشهد القائد جميل العموري في 10/06/2021، خلال كمين للقوات الخاصة "الإسرائيلية"، بعد خوضه اشتباكًا مسلحًا مع قوات الاحتلال بشارع الناصرة في جنين، فيما لا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه الطاهر.

ورغم استشهاد القائد جميل العموري إلا أن كتيبة جنين واصلت التطور، مؤكدةً أن اغتيال مؤسسها لن يوقف مسيرة الاشتباك التي رسخها الشهيد بدمه الطاهر، ولن يثني إخوانه المجاهدين عن مواصلة دربهم المقدس.