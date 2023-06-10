أبو هين: المؤتمر العام للصحفيين الفلسطينيين غداً سيكون مفصليًا ونقطة لها ما بعدها

أكد رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ياسر أبو هين، مساء اليوم السبت10/6/2023م، أن المؤتمر الوطني للصحفيين الفلسطينيين المقرر تنظيمه غداً الأحد سيكون مفصليًا، ونقطة لها ما بعدها في الحالة الإعلامية الفلسطينية.

وقال أبو هين خلال تصريحات متلفزة:" إن مؤتمر الغد هو التعبير الحقيقي عن رغبة الصحفيين الفلسطينيين أن تكون لهم نقابة مهنية"، مبيناً أن المؤتمر سيشارك فيه كل الأطر والمؤسسات الإعلامية الفاعلة على المستوى الإعلامي الفلسطيني.

كما بين أن مؤتمر الغد سيشكل تمثيلًا حقيقيًا وقويًا لكل الأطر الصحفية، وكل الصحفيين الفلسطينيين، مؤكداً أن حراك الصحفيين يمثل كل الصحفيين الفلسطينيين الغيورين على مؤسساتهم ونقابتهم.

أضاف:" خضنا حراكًا نقابيًا أمتد لعدة أشهر رفضًا للحالة السياسية التي تسود نقابة الصحفيين، وسنواصل هذا الحراك".

وينظم حراك الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، صباح يوم غدٍ الأحد مؤتمر وطني في قاعة رشاد الشوا غرب مدينة غزة عند الساعة الـ11:00صباحاً، بمشاركة كافة الأطر والمؤسسات الإعلامية العاملة في قطاع غزة، تحت عنوان "معا لنقابة تمثل الجميع".