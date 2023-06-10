سعر غرام الذهب النهاردة الأحد 11 يونيو 2023 في مصر، شهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ازدياداً في عمليات البحث عن سعر الذهب مقابل الجنيه المصري، بتعاملات اليوم الأحد، وحرصًا من فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" على توفير التغطية الخدمية الشاملة لمتابعينا، نرصد لكم سعر الذهب الأآن بمحال الصاغة بدون مصنعية خلال تعاملات اليوم الأحد 11-6-2023، وفقًا لموقع "آي صاغة".

كم سعر الذهب في مصر اليوم؟

وشهد سعر الذهب اليوم الاحد 11-6-2023، انخفاضا حادا في محال الصاغة، مقارنة بسعر الذهب في تعاملات أمس، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 2335 جنيهًا، بخسارة وصلت لـ 460 جنيهًا مقارنةً بأعلى سعر وصل إليه المعدن الأصفر وهو 2800 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر الآن

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2668.5 جنيه للبيع،، مقابل 2657.25 جنيه للشراء

أما سعر الذهب عيار 22، فبلغ نحو 2446.25 جنيه للبيع، و 2435.5 جنيه للشراء.

وجاء سعر غرام الذهب عيار21، والأوسع انتشاراً في مصر عند 2335 جنيها للبيع، 2325 جنيه للشراء.

أما سعر الذهب عيار 18، فسجل نحو 2001.5 جنيه للبيع، و 1992 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1556.75 جنيه للبيع، و 1550 جنيه للشراء.

أما سعر الذهب عيار 12، فبلغ نحو 1334.25 جنيه للبيع، و 1328.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1000.75 جنيه للبيع، و 996.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18680 للبيع، و 18600 جنيها للشراء