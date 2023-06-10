د. أبو طه: دماء الشهداء القادة ستكون نوراً للمجاهدين وناراً على المحتلين

زارَ مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة الجهاد الإسلامي د. أنور أبو طه، عصر اليوم السبت، ذوي شهداء معركة "ثأر الاحرار".

وأوضح د. أبو طه في كلماته لذوي الشهداء انَّ دماء أبنائهم لن تذهب هدرًا، وأنها ستظل وقوداً لمعركة التحرير، وإدامة الاشتباك مع الكيان، مشيراً إلى انَّ دماء الشهداء القادة ستكون نوراً للمجاهدين، وناراً على المحتلين.

وأثنى د. أبو طه على الجهود الجليلة والعظيمة التي بذلها شهداء معركة "ثأر الأحرار"، لافتاً إلى أنَّ الشهداء القادة أبلوا بلاءً حسناً في مقارعة العدو الإسرائيلي، وإدارة المعركة الأخيرة.

وشدد د. أبو طه على أنَّ حركة الجهاد الإسلامي ستظل متمسكة بخيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل تراب فلسطين من دنس الإسرائيليين. وشارك في واجب الزيارة مسؤول إقليم غزة في حركة الجهاد الإسلامي يوسف دلول، ولفيف كريم من قادة وعناصر الحركة.