مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة بالداخل المحتل

قُتل مساء اليوم السبت10/6/2023م، شاب فلسطيني متأثرا بجراحه في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة قلنسوة.

وبحسب مصادر صحفية، فإن الجريمة ارتكبت في شارع بالقرب من مقبرة المغازين، إذ أصيب الشاب في القسم العلوي من جسده.

وبينت المصادر أن طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" قدم عمليات الإنعاش للمصاب(28عاماً) وهو يعاني من جروح حرجة في جسده، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وأشارت إلى أن الشرطة وصلت لمكان الجريمة وباشرت التحقيق في ملابساتها؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.