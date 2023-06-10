البزم: الداخلية ستضرب بيد من حديد على كل من يُحاول الاعتداء على عناصر الشرطة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم أن الأجهزة الأمنية والشرطية تقوم بواجبها في تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحاكم ومهام إنفاذ القانون حفاظاً على الأمن والسلم المجتمعي.

وشدد البزم في تصريح له مساء اليوم السبت على أن،الداخلية ستضرب بيد من حديد على كل من يُحاول الاعتداء على عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية، فالوزارة مؤسسة وطنية تحمي المجتمع.

وقال الناطق باسم الداخلية إن هذه الجريمة الخارجة عن عادات وتقاليد شعبنا والمنبوذة من كل أبناء شعبنا وعائلاته، لن تُشكل عائقاً أمام وزارة الداخلية في القيام بواجبها، وكل من يقوم بالاعتداء على عناصر الشرطة ومنتسبي الأجهزة الأمنية لن يفلت من العقاب وستطاله يد العدالة

وأضاف أن كل قطرة دم تسيل من منتسبي وزارة الداخلية تزيدنا تصميماً وإصراراً على القيام بواجباتنا

وتابع يقول: "سنقف أمام هذه الحادثة ونتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية أثناء القيام بواجباتهم ومهام إنفاذ القانون".

ولفت البزم الى أن الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في غزة إنجاز مهم لكل بيت ومواطن فلسطيني، ونعمل وسط حالة من التأييد والإسناد من كل أبناء شعبنا وشرائحه

وأشار الى أن وزارة الداخلية واجهت الكثير من التحديات لكن ذلك لن يفت في عضدها ولن يمنعها من القيام بواجباتها

وأكمل قائلاً: " ندفع ضريبة استقرار الحالة الأمنية من دماء أبناء وزارة الداخلية وأرواحهم، وهذا هو قدرنا في الوقوف أمام مسؤولياتنا الوطنية".

وقال: " نتعامل بحزم مع أي جريمة فور وقوعها، وسرعة الوصول للجناة في كل الجرائم مؤشر على قدرة المؤسسة الشرطية والأمنية".

وشدد البزم على أن إلقاء القبض على المجرم "النباهين" بهذه السرعة رسالة لكل عابث بالقانون أن يد العدالة ستطال كل مجرم، من أجل الحفاظ على حالة الأمن المجتمعي في قطاع غزة

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البزم عن استشهاد رقيب أول/ خالد محمد مصلح، 22 عاماً من منتسبي جهاز الشرطة، جراء إصابته بإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة توقيف بحق أحد المواطنين في مخيم النصيرات صباح اليوم، صادرة بحقه عدة أوامر قبض على قضايا مختلفة.

كما أكد البزم إلقاء القبض على المطلوب (عصام سليمان النباهين) ، مشيراً الى انه جاري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وكانت الداخلية اعلنت تحديد هوية مطلق النار في حادثة استشهاد رقيب أول/ خالد محمد مصلح، في مخيم النصيرات صباح اليوم، وهو المطلوب للعدالة على عدة قضايا سرقة، المجرم/ عصام سليمان النباهين (33 عاماً).