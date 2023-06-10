متى موعد صرف 100 دولار المنحة القطرية لشهر6؟، يتسائل منتفعي المنحة القطرية حتى اللحظة عن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار عن شهر 6-2023م، خاصة وأن عدة مصادر صحفية تحدثت عن أن عملية صرف المنحة القطرية لن يكون خلال الأسبوع الجاري أي تماشياً مع تصريحات السفير القطري محمد العمادي الذي أعلن صرف المنحة القطرية عن شهر 6-2023م، خلال النصف الأول من الشهر الجاري، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم هذه المقالة للحديث عن الموعد صرف المنحة القطرية عن شهر 6، خاصة بعد رصد فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" العديد من عمليات البحث عن مدار الوقت عبر محرك قوقل عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر 6

موعد صرف المنحة القطرية لشهر6-2023م

والمنحة القطرية تصرف بشكل شهري بواقع 100دولار لـ100ألف عائلة وأسرة فلسطينية فقيرة في قطاع غزة منذ العام 2018م، لكن الشهر الماضي 5-2023م، لم تصرف المنحة القطرية 100دولار لعدة أسباب أبرزها منع الاحتلال الإسرائيلي من إدخالها تحت حجج واهية لا أساس لها من الصحة، والتي دائما ما يستخدمها ضد قطاع غزة في اطار التضيق عليهم وزيادة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007، والذي اثر على كافة مناحي الحياة سواء المعيشية او الاقتصادية، متى موعد صرف 100 دولار المنحة القطرية لشهر6؟

موعد صرف المنحة القطرية

والمنحة القطرية وفقاً لرئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة ستصرف في النصف الأول من شهر 6-2023، خاصة بعد توقفها لمدة شهر عن الصرف، والتي عادة تصرف ضمن نطاف النصف الأول من كل شهر ميلادي، بواقع 100دولار تصرف في المحال التجارية ومعارض الاتصالات بقيمة 310 شيكل، بخلاف سعر صرفها في الأسواق المالية المحلية، متى موعد صرف 100 دولار المنحة القطرية لشهر6؟

متى صرف 100 دولار؟

وزارة التنمية الاجتماعية عللت صرف المنحة القطرية عن شهر 6 ، بهذا الواقع القيمة المالية، كون باقي المبلغ صرف الـ100دولار الزيادة يتم من خلالها الصرف لأسر فقيرة أخرى بحسب تصريحات الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت، متى موعد صرف 100 دولار المنحة القطرية لشهر6؟

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو 2023

وبشأن موعد صرف المنحة القطرية 100دولار لشهر 6-2023م، فحتى اللحظة ينتظر منتفعي المنحة القطرية عملية صرفها، وفقاً لاعلان السفير القطري محمد العمادي الشهر الماضي بأن عملية صرف المنحة القطرية لشهر 6-2023م، سيكون في النصف الأول من شهر 6 لقرابة 100ألف أسرة غزية فقيرة بواقع 100دولار تصرف من المحال التجارية بقيمة 310 شيكل فقط ، متى موعد صرف 100 دولار المنحة القطرية لشهر6؟

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

ويعيش قطاع غزة حصاراً اسرائيلياً منذ العام2007م، دمر اثاره كافة مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية اسفرت نتائجه أيضا عن ارتفاع نسبة البطالة وجعل غزة أعلى مدينة تسجيلاً لنسب البطالة العاملة في العالم، فضلاً عن تسبب الحصار بأزمات اقتصادية وغيرها معيشية وعلى راسها أزمة الكهرباء الذي يعانى منها القطاع منذ حرب 2008م بعد قصف الاحتلال محطة التوليد الوحيدة في غزة، متى موعد صرف 100 دولار المنحة القطرية لشهر6؟