مختص مالي يوضح سبب صعود الشيكل "الإسرائيلي" أمام الدولار ..؟

كشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي، شادي حمد، اليوم السبت 10-6-2023، عن أسباب صعود الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي.

ووصل سعر الدولار أمام الشكيل، عصر اليوم، طلب بنحو3.5847 شيكل وعرض 3.5807 ، وفق موقع (investing) الاقتصادي، الذي أشار إلى أن سعر الصرف وصل الثلاثاء الماضي، 3:70 شيكل.

وقال حمد، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لارتفاع الشيكل أمام الدولار، هو حديث الاعلام العبري عن تسوية في الجوانب القضائية في إسرائيل والمعروفة اعلاميًا بخطة إصلاح القضائي".

وأضاف أن إنهاء خطة "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل في الشارع الاسرائيلي، والتي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو، ستحدث نقلة في الاقتصاد، من خلال إعادة ضخ الأموال والاستثمارات، كما أنها ستدفع المستثمر الإسرائيلي في الطلب على الشيكل، ما يرفع سعره تلقائيا.

وتابع المختص المالي: إنه "من أحد أسباب نزول سعر الدولار أمام الشيكل، هو عقد تل ابيب، في الفترة الأخيرة، صفقات بمليارات الدولارات مع ألمانيا لشراء أسلحة إسرائيلية"، مشيرًا إلى أن هذه الصفقات تنعكس ايجابيًا على الاقتصاد الاسرائيلي.

وبخصوص استمرار صعود الشيكل، أوضح حمد، أنه مرتبط بحل مسألة خطة مسألة "الإصلاح القضائي"، التي مضى على إعلانها قرابة 13 أسبوع، وقدمها نائب رئيس وزراء الاحتلال ووزير العدل ياريف ليفين.