دولة واحدة يصاب عشرات الملايين من سكانها بالسكري

كشفت دراسة حكومية، عن أن نحو 11% من الهنود مصابون بمرض السكري.

وذكرت الدراسة أن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة منتشرة في الهند بشكل أكبر بكثير مقارنة بالتقديرات السابقة.

وخلصت الدراسة التي شملت أكثر من 113 ألفاً إلى أن 15% من الهنود في مرحلة ما قبل السكري وأن نحو 35% مصابون بارتفاع ضغط الدم.

وأجريت الدراسة بين أكتوبر/تشرين الأول 2008 وديسمبر/كانون الأول 2020 في 31 ولاية ومنطقة بالهند.

وقال آر. إس داليوال، مدير قسم الأمراض غير المعدية بالمجلس الهندي للأبحاث الطبية، في بيان: "من الجلي تماما من نتائج الدراسة أن الهند بها أعداد كبيرة من السكان تواجه خطر أمراض القلب والأوعية الدموية ومضاعفات أخرى طويلة الأمد".

وقدر المجلس الذي مول الدراسة أن الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بها 101 مليون شخص يعانون من مرض السكري.