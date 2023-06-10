بالفيديو غزة: سرايا القدس تطلق "مخيمات ثأر الأحرار للفتوة العسكرية"

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 10/6/2023، عن انطلاق المرحلة الأولى من مخيماتها الجهادية التعبوية لهذا العام "مخيمات ثأر الأحرار للفتوة العسكرية".

وأفادت وحدة التعبئة في سرايا القدس عن انطلاق "مخيمات ثأر الأحرار للفتوة العسكرية"، صباح يوم الاثنين الموافق 12-6-2023م وتستمر لمدة أسبوعين..

وأوضحت وحدة التعبئة، أن التسجيل للمخيمات يوم السبت الموافق 10-6-2023م في مساجد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

ونوهت إلى أن المخيمات الجهادية ستقام على أرض المواقع العسكرية التابعة لسرايا القدس.

وأكدت على أنه "جهادنا مستمر وعطاؤنا لن يتوقف حتى تحرير أرضنا وتحقيق وعد الآخرة وإساءة وجوه بني صهيون.."