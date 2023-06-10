البرلمان العربي يناقش إنجازاته الأخيرة

ناقش البرلمان العربي، اليوم، الإنجازات التي قام بها البرلمان في الفترة الأخيرة مع مختصين وكتاب من مصر.

واستضاف البرلمان العربي، رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثية برئاسة د. محمود حسين عامر.

وصرح رئيس البرلمان العربي د. عادل العسومي: إن "أهم إنجازات البرلمان تضمنت حلول حقيقية لأهم القضايا في منطقة الشرق الأوسط ودور مصر في استضافة مقر البرلمان العربي وأعضاء البرلمان العربي بشكل كبير ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوقوف بجوار أعضاء البرلمان العربي"

وأضاف العسومي، أنه من بين الإنجازات تكريم سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من قبل البرلمان العربي لما قام به من إنجازات كبيرة في كافة المجالات في العالم ككل.

ورحب د. محمود عامر، بمقابلة رئيس البرلمان العربي د. عادل العسومي، وأكدوا على حرصهم الكامل في نقل صورة مميزة من أعمال وإنجازات البرلمان العربي.

ويعد البرلمان، صرح تاريخي كبير يشمل قوة عربية ودولية واسعة قادرة علي حل جميع القضايا العربية والدولية والإقليمية

وأشار عامر، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن تكون مصر هي المكان المناسب لمقر البرلمان العربي يعقد فيه كافة الاجتماعات الهامة لأعضاء البرلمان العربي لتكون مصر هي المنبر الرسمي لبرلمان العربي والجامعة العربية.