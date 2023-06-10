أمل جديد لمرضى الزهايمر: دواء جديد يظهر نتائج مهمة

أيد مستشارو الصحة في الولايات المتحدة بالإجماع الموافقة الكاملة على عقار جديد لمرض الزهايمر، في خطوة تمثل أملًا جديدًا للمرضى.

وجاءت الموافقة على هذا العقار بعد مراقبة عن كثب، وتمثل خطوة مهمة لفتح تغطية تأمينية لكبار السن من الأمريكيين مع المراحل المبكرة من المرض.

ويعرف العقار الجديد باسم "ليكيمبي"، ونال موافقة مشروطة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في يناير الماضي بعد ثبوت قدرته الأولية على إبطاء تقدم مرض ألزهايمر.

وتعكف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حاليًا على راجعة نتائج أكثر تحديدًا للعقار؛ لتقرير ما إذا كان الدواء يجب أن يحصل على الموافقة الكاملة للوكالة من عدمه.

ويحمل قرار موافقة مستشاري الصحة أهمية إضافية؛ لأن شركات التأمين أوقفت الدفع مقابل العلاج لحين الحصول على موافقة كاملة من إدارة الغذاء والدواء على العقار.

وصوتت لجنة من المستشارين الخارجيين بالإجماع على أن دراسة شركة كبيرة أكدت فوائد العقار الجديد للمرضى الذين يعانون من ألزهايمر الخفيف أو المبكر.

ويرقى هذا التصويت الاستشاري غير الملزم إلى توصية بالموافقة الكاملة، ومن المقرر أن تصدر إدارة الغذاء والدواء قرارًا نهائيًا بشأن العقار الجديد في 6 يوليو/تموز.

وفي وقت سابق، جاءت الموافقة المبدئية على عقار "ليكيمبي" من إدارة الغذاء والدواء عبر برنامج الموافقة المعجل للوكالة، ويسمح بالوصول المبكر إلى الأدوية بناء على المعايير المخبرية أو البيولوجية.

وساعد هذا الدواء، الذي يجري تسويقه من قبل شركتي "إيساي" و"بيوجن آيدك"، في إزالة ترسبات الدماغ، وهي سمة مميزة لمرض ألزهايمر.

واستعرضت لجنة المستشارين الخارجيين بيانات أكثر حداثة من دراسة أجريت على 1800 مريض، وأظهر المشاركون الذين تناولوا العقار معدل انخفاض طفيف في تراجع مقاييس الذاكرة والحكم والاختبارات المعرفية.

وتقول الدكتورة ميريت كودكوفيتش من كلية الطب بجامعة هارفارد: "هذه تغييرات ذات مغزى بالنسبة لمرضى ألزهايمر، ووجود شهرين آخرين في حالة وظيفية عالية أمر مفيد حقًا".