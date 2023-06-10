بالصور تفاصيل زواج الشيخة مهرة آل مكتوم -صور من حفل زفاف الشيخة مهرة

تفاصيل زواج الشيخة مهرة آل مكتوم -صور من حفل زفاف الشيخة مهرة- مع موسم الأعراس الملكية يسأل الكثيرون عن تفاصيل زواج الشيخة مهرة آل مكتوم -صور من حفل زفاف الشيخة مهرة، حيث شاركت العروس الجديدة الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد مع متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" لقطات من حفل زفافها سريعة من حفل زفافها الاسطوري على الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم والذي أقيم في 27 مايو الماضي في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري.

تفاصيل زواج الشيخة مهرة آل مكتوم -صور من حفل زفاف الشيخة مهرة

وظهرت الشيخة مهرة في الصور برفقة زوجها مرتدية فستانها الفخم الذي حمل توقيع دار "أزارا" الفاخرة مع طرحة طويلة من التل المطرز.

كما استعرضت الشيخة مهرة مجوهراتها من الألماس وساعة الماسية من علامة شوبارد والتي يبلغ سعرها 459.900 ألف درهم إماراتي، أي ما يعادل 275.733 ألف دولار أمريكي.

كما نشرت الشيخة مهرة صورة تظهر كيكة الزفاف التي تمّ اختيارها لهذا اليوم والتي احتاطت بديكور فخم وبالزهور.





من هي الشيخة مهرة

"الشيخة مهرة"

الاسم : مهرة بنت محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم

الأب: الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الأم: اليونانية زيو غريغروياكوس

تاريخ الولادة: يوم 26 فبراير 1994





من هو الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم

"الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم"

الاسم: مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم

الأب: الشيخ محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم

الأم: الشيخة مدية بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم

الخدمة العسكرية: خدم لمدة عام في القوات المسلحة الإماراتية - الخدمة الوطنية.

بطاقة زفاف الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد والشيخ مانع

حاصل على درجة علمية في الأمن وإدارة المخاطر من الجامعة الأمريكية في الإمارات.

الهوايات: ركوب الخيل ودعم ذوي الهمم.

عالم الأعمال: أسس عدد من المشاريع بما في ذلك شركة البردى للتجارة، ودبي تك، وشركة جي سي آي للتطوير العقاري، ومجموعة شركات إم إم، وجميعها تقع في إمارة دبي.