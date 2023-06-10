سبب وقوع جريمة قتل ابن لوالده في حي السيدة زينب في القاهرة بمصر 2023

سبب وقوع جريمة قتل ابن لوالده في حي السيدة زينب في القاهرة بمصر اليوم السبت 10-6-2023 ، ويجري مئات الآلاف من المتابعين في مختلف انحاء محافظات جمهورية مصر العربية في هذه الأوقات عبر محرك جوجل الشهير من اجل الوصول إلى السبب وراء هذه الجريمة الدموية ولقد سارع فريق فلسطين اليوم في اعداد هذه المقالة التي نجيب فيها عن جميع التفاصيل الخاصة بها .

وفي الفقرة الثانية التي نواصل فيها شرح سبب جريمة مقتل والد على يد ابنه في منطقة السيدة زينب بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم حيث استخدم القاتل والذي هو الآن رهن الاعتقال آلة حادة (سكين ) ويمكن لكل الزائرين الآن في التعرف على تفاصيلها عند قراءة السطور التي تلي هذه المقدمة وكل ما عليكم الان هو المواصلة في القراءة .

تفاصيل جريمة مقتل اب على ايد ابنه في السيدة زينب بمصر اليوم

ويقوم فريق الموقع في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها تتعرفون على هذه التفاصيل ، وبحسب المصادر الرسمية في جهاز الشرطة إلى أن شاب مصري أقدم على طعن والده المسن في منطقة البطن والصدر حتى الموت بواسطة آلة حادة .

وبعد أن تأكد الابن بمقتل والده البالغ من العمر 57 عاما قام بعدها في إلقاء جثته من الطابق الثامن في عمارة سكنية بالمنطقة .

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المتوفى قد تلقى 6 طعنات نافذة في جسده ، كما تهشمت راسه بسبب السقوط ، وبحسب جهاز الشرطة فقد افاد ان افراد الشرطة عندما وصلوا المكان قد رأوا المسن غارق بالدماء .

سبب جريمة مقتل والد على ايد ابنه في القاهرة اليوم السبت 10-6-2023

وبحسب بيان الشرطة ، فقد وقع شجار بين الأب وابنه داخل مسكنهم في منطقة السيدة زينب ، قبل أن يقدم على قتله.

وأكد البيان أن القاتل رهن الاعتقال ويجري الان التحقيق معه لاستكمال اخذ الإجراءات القانونية بحقه .

جريمة قتل منطقة السيدة زينب اليوم

ولقد وضعنا لكم مقطع فيديو يتحدث عن هذه الجريمة المدوية ويترتب عليكم الان المشاهدة له .