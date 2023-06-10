قتلى وجرحى في انفجار مصنع صواريخ في أنقرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت 10/6/2023، مقتل 5 أشخاص جراء انفجار في مصنع "باروتسان" لتصنيع الصواريخ والمتفجرات في منطقة إيلماداغ بالعاصمة التركية.

وأكدت الوزارة في بيان لها البدء بالتحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الانفجار في مصنع الصواريخ في أنقرة.

ووقع الانفجار في مصنع مختص بانتاج الصواريخ والمتفجرات على أطراف أنقرة، ويتبع شركة MKE التركية، ويتم التعامل مع الحدث حتى الآن يتم على أنه حادث عرضي، وليس عملا إرهابيا.

من جهته، قال والي مدينة أنقرة واصب شاهين، إن "الانفجار نتج عن (تفاعلات كيميائية)، وتم الوصول إلى جميع موظفينا، ولا يوجد عمال تحت الأنقاض

وأفادت وكالة "إخلاص" التركية بوقوع انفجار في ساعات الصباح في مصنع MKE للصواريخ والمتفجرات في منطقة المداغ في أنقرة، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الانفجار الذي وقع في قسم الإنتاج بالمصنع.

وتصاعد الدخان فوق المصنع بعد الانفجار، وارسل عدد كبير من رجال الشرطة والإسعاف وإدارة الطوارئ ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث.

ويواصل رجال الإطفاء في أنقرة جهودهم في البحث والإنقاذ داخل المصنع.