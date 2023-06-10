دعوات شبابية لحماية قرى رام الله من اعتداءات المستوطنين

أطلق نشطاء، اليوم السبت، دعوات لتوحيد الجهود من أجل وضع آلية حماية لقرى مدينة رام الله التي يهددها الاستيطان، وتتعرض لاعتداءات متصاعدة من المستوطنين.

وقالت مصادر محلية، إنَّ ما تتعرض له قرى الضفة وخاصة في شمال شرق رام الله، وضع خطير يستدعي أن تجتمع كل المؤسسات المعنية، لمناقشة سبل حماية قرى ترمسعيا والمغير وسنجل من هجمات المستوطنين.

وأضافت المصادر، أن ما يحدث في ترمسعيا، هي سياسية ممنهجة من جماعات المستوطنين الذين يحاولون بكل الطرق فرض عربدتهم والاستيلاء على ما تبقى من أراضي فلسطينية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة الاعتداءات الوحشية التي يرتكبها المستوطنون بحق السكان، من إغلاق تعسفي للطرق إلى ترويع العمال والمزارعين وطلبة المدارس، وإحراق المحاصيل الزراعية والممتلكات وتسميم مصادر الشرب.