وفد من الحراك الصحفي يلتقي شبكة المنظمات الأهلية

زار وفد من الحراك النقابي الصحفي شبكة المنظمات الأهلية في غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لحماية حق الصحفيين في نقابة مهنية جامعة للجسم الصحفي الفلسطيني.

وضم وفد الحراك ياسر أبو هين رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وصالح المصري المتحدث باسم الحراك النقابي الصحفي ومدير وكالة فلسطين اليوم الاخبارية وحسن المدهون أمين سر المكتب الحركي للصحفيين ساحة غزة، واستقبل الوفد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا وتيسير محيسن وعائد ياغي.

وأكد الوفد على تواصل النضال النقابي لحماية حق الصحفيين بنقابة مهنية جامعة للجسم الصحفي، معبراً عن رفضه للإقرار بنتائج المؤتمر الذي نظمته نقابة الصحفيين وساده الإقصاء لمئات الصحفيين وشابه خروقات وتجاوزات قانونية عديدة.

وقال المتحدث باسم الحراك الصحفي صالح المصري: "إنّ هذا التواصل يهدف لاطلاع شبكة المنظمات على حقيقة الأوضاع المتعلقة بحرمان الصحفيين من حقهم بالنقابة، وشرح أهداف المؤتمر الوطني الذي سينعقد يوم غد الأحد في قاعة رشاد الشوا بعنوان "معا لنقابة تمثل الجميع"، حيث جرى طرح عديد القضايا المتعلقة بهموم الصحفيين".

وأوضح المصري أنّ الحراك استحضر مع شبكة المنظمات التي تضم عديد مؤسسات المجتمع المدني، المبادرة التي قدمتها قبل عشر سنوات لإصلاح النقابة، مشدداً على استمرار التواصل واللقاءات، حتى يحقق الصحفيون آمالهم وطموحاتهم في بناء نقابة تضم الجميع، وتضع حدا لسياسة الاستئثار والمحاصصة التي أضعفت النقابة وتسببت في تراجع دورها وانهيارها.

بدوره، رحب الشوا بوفد الحراك النقابي الصحفي، مشيداً بالتجربة النقابية التي خاضها بشكل نقابي وقانوني، مؤكدا أن الشبكة تقف على مسافة واحدة، وهي مع حرية الرأي والتعبير والنضال النقابي الذي يخوضه الصحفيين.

وأشاد بتجربة الحراك الصحفي في خوض نضال نقابي مهني دون أي اعتبارات أخرى، وقال: " شبكة المنظمات الأهلية مع حق الصحفيين في إعلاء صوتهم بشكل مهني وديمقراطي".