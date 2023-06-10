أسرة مصرية تصف حادثة نجاتها من سمكة قرش

عبرت أسرة مصرية كانت تمارس السباحة قبالة شاطىء مدينة الغردقة في مصر، عن حالة الرعب التي عاشتها، لحظة هجوم سمكة القرش على السائح الروسي وقتله في البحر الأحمر.

وكانت الأسرة التي تتكون من الأب واثنين من أبنائه، قد شاهدوا الهجوم الدموي الذي تعرض له السائح الروسي قبل أن يتمكنوا من العودة إلى الشاطئ بأمان.

وقالت الأسرة: "وصلت الأم إلى الشاطئ قبل الأطفال بقليل، حيث شاهدت الهجوم القاتل للقرش على السائح الروسي الذي كان يحاول الدفاع عن نفسه بشجاعة.

وأضافت: "بعد رؤيتها لهذا المشهد المرعب، صرخت الأم بشدة "قرش.. قرش" في محاولة يائسة لتنبيه عائلتها وجعلهم يخرجون من الماء على الفور قبل وصول القرش الخطير إليهم.

وأوضحت الأم أنه لولا جهود الشاب في محاولة الهروب من القرش، لكان قد تمكن من الوصول إلى زوجها وأبنائها.

ويُشار إلى أن مدينة الغردقة السياحية تعرضت لحادثة مؤلمة قبل يومين، حيث هاجمت سمكة قرش قاتلة سائحًا روسيًا يبلغ من العمر 23 عامًا، وقامت بتمزيق جسده إلى نصفين وسحبته إلى أعماق المياه أمام والده وباقي السياح الذين كانوا على الشاطئ في تلك اللحظة المرعبة.