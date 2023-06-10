راتب لم يسبق له مثيل ..عرض الأهلي السعودي لضم رياض محرز

كشفت مصادر اعلامية ان نادي الأهلي سيعرض على محرز عقدا لمدة عامين مع خيار التمديد لعام ثالث، براتب سنوي يبلغ 50 مليون يورو، بجانب الإضافات والحوافز، وفقا لشبكة "ESPN" التلفزيونية الأمريكية.

رياض محرز منفتح على الانتقال إلى الدوري السعودي، لكن من غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان مانشستر سيتي سيسمح للاعب بالمغادرة.

وأشار تقرير "ESPN"، إلى أنه حال وافق الفريق الإنجليزي على مغادرة لاعبه الجزائري ملعب "الاتحاد"، فإنه بالتأكيد لن يكون بشكل مجاني، بل بمقابل مادي.

ويتوقع أن يحسم مستقبل محرز بشكل نهائي، عقب خوض الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء غد السبت، ضد إنتر ميلان الإيطالي.

وشارك رياض محرز (32 عاما) هذا الموسم في 47 مباراة فقط بجميع المسابقات، ومعظمها بشكل احتياطي، سجل فيها 15 هدفا إضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.