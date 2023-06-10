نماذج امتحانات التربية الإسلامية لطلاب الثانوية العامة في مصر بالإجابات

يبحث الكثير من المن المتابعين والطلاب في مصر، عن نماذج سابقة لامتحانات مبحث التربية الإسلامية، وهذا الموضوع يهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة الطلاب وعائلاتهم، وقد زات نسبة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية.

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل مايفيد طلبة الثانوية العامة في العديد من الدول العرية وخاصة في مصر، وأي تحديثات قد تطرأ على الموضوع في أي وقت وإجابات هذه الامتحانات، ما يسهل الأمر على الطلبة في عملية المراجعة النهائية.

نماذج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في مصر

وفيما يلي نقدم أسئلة إحدى نماذج امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2023، حيث يمكنك التعرف على الإجابة الصحيحة والأسئلة الهامة

المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينهزه في الحديث: ثم أتي المسجد لن ينهزه إلا الصلاة

ينهضه

يخرجه

يقيمه

يحببه

قال الله تعالى في سورة لقمان: (إن الذين أمنوا وعملوا الصلحات لهم ............ النعيم)

جنات

مثوى

مقام

ثواب

كان خروج الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى تبوك لملاقاة الروم في:

عشرة آلاف

عشرين ألفًا

ثلاثين ألفًا

أربعين ألفُا

لتغيير المنكر كما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأي منكم منكر فليغيره

ثلاث مراتب

أربع مراتب

خمس مراتب

ست مراتب

الحكمة من ابتلاء الله العبد في الدنيا

تكفير الخطايا والذنوب

إذلال العبد المذنب في الدنيا

إظهار قوته سبحانه وتعالى

إظهار معاصي العبد أمام غيره

ويمكنك مشاهدة كافة أسئلة هذا الاختبار الموجودة في النموذج بالإجابات والحصول على نسخة منها:

إضغط هنا https://drive.google.com/file/d/1CdEbXpXxyTxRLbrgK4ZdvRY_H0BsEiaO/view