ممنوعات على طلاب الثانوية في مصر 2023 عليهم تجنبها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:14 م
10 يونيو 2023
امتحانات مصرية
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة من عدة أمور مهمة يجنب على الطالب تجنبها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية داخل لجنة الامتحان كالتالى:

- عدم الإجابة داخل كراسة الأسئلة، لأنه لن يتم تصحيحها بل يجب نقل كل الإجابات إلى ورقة البابل شيت والورقة المخصصة للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- القيام بأى أعمال شغب أو من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات حتى لا يحرم الطالب من الامتحانات والعام الدراسى يحسب ضمن سنوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة بلا فائدة.

- يجب كتابة البيانات كاملة داخل كراسة البابل شيت والأسئلة، لأن عدم كتابتها يضيع حق الطالب فى الامتحان.

- حظر دخول لجنة الامتحانات بأى وسيلة غش وخاصة التليفون المحمول حتى لا يتعرض الطالب لأى مساءلة قانونية.

- عدم التأخر عن موعد بدء لجنة الامتحان والتى تبدأ في التاسعة صباحاً وفق ترتيب المواد بجدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات