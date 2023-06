بالفيديو زلة لسان أم مقصودة.. بايدن ينادي رئيس الوزراء البريطاني بـ "سيدي الرئيس"

ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زلة لسان جديدة، وهذه المرة مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي ‏سوناك، خلال لقائه معه في المكتب الييضاوي في البيت الأبيض، في العاصمة الأمريكية واشنطن.‏

وتداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو لبايدن (80 عاما) خلال اللقاء الذي عقد، أمس الخميس، وهو ينادي سوناك بـ"السيد الرئيس".

وعندما أدرك بايدن خطأه، مازح رئيس وزراء بريطانيا، قائلا له: "لقد قمت بتغيير رتبتك للتو، سيدي رئيس الوزراء".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سبق له ارتكاب العديد من زلات اللسان منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني عام 2021، ومنها عندما صرح في شهر فبراير/ شباط الماضي، بأن "أكثر من نصف النساء في إدارته من النساء".

وأثارت جملة "أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء" عاصفة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

"Well Mr President...I just demoted you, Mr Prime Minister."



President Biden momentarily forgets Rishi Sunak's job title. pic.twitter.com/BaKMMxeoiX