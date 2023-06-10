بالفيديو زلة لسان أم مقصودة.. بايدن ينادي رئيس الوزراء البريطاني بـ "سيدي الرئيس"

ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زلة لسان جديدة، وهذه المرة مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي ‏سوناك، خلال لقائه معه في المكتب الييضاوي في البيت الأبيض، في العاصمة الأمريكية واشنطن.‏

وتداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو لبايدن (80 عاما) خلال اللقاء الذي عقد، أمس الخميس، وهو ينادي سوناك بـ"السيد الرئيس".

وعندما أدرك بايدن خطأه، مازح رئيس وزراء بريطانيا، قائلا له: "لقد قمت بتغيير رتبتك للتو، سيدي رئيس الوزراء".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سبق له ارتكاب العديد من زلات اللسان منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني عام 2021، ومنها عندما صرح في شهر فبراير/ شباط الماضي، بأن "أكثر من نصف النساء في إدارته من النساء".

وأثارت جملة "أكثر من نصف النساء في إدارتي من النساء" عاصفة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.