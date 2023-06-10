مهجة القدس : الاحتلال يواصل احتجاز جثمان الشهيد خضر عدنان لليوم الـ40 على التوالي

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ الأستاذ تامر الزعانين اليوم السبت 10/6/2023 ؛ ان الاحتلال يواصل احتجاز الشهيد الشيخ خضر عدنان منذ 40 يوماً ، بالإضافة لاحتجاز يحتجز 12 شهيدًا أسيرًا في سجونه.

وبين الزعانين ان ارتقاء الشيخ خضر عدنان بعد معركة إضراب مفتوح استمرت لمدة 86 يومًا؛ أثبتت أن الشيخ كان مؤمنًا بعدالة قضيته وأرضه.

وشدد على ان روح الشيخ خضر ستبقى ملهمة لكل الثوار الأحرار وسيسجل التاريخ أن الشيخ خضر هو من فجر معركة الأمعاء الخاوية.

وطالب الزعانين بضرورة بلورة خطة وطنية ودولية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة ودفنهم بمقابر تليق بتضحياتهم.

ومن جانبه قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 12 أسيرا من شهداء الحركة الأسيرة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الأسرى المحتجزة جثامينهم، هم: أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات محتجز جثمانه منذ عام 2018، وفارس بارود محتجز جثمانه منذ عام 2019، ونصار طقاطقة محتجز جثمانه منذ عام 2019، وبسام السايح محتجز جثمانه منذ عام 2019، وسعدي الغرابلي محتجز جثمانه منذ عام 2020، وكمال أبو وعر محتجز جثمانه منذ عام 2020، وسامي العمور محتجز جثمانه منذ عام 2021، وداود الزبيدي محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022، ومحمد ماهر تركمان محتجز جثمانه منذ عام 2022، وناصر أبو حميد محتجز جثمانه منذ عام 2022، والشيخ خضر عدنان محتجز جثمانه منذ الـ2 من أيار 2023.