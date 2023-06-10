آراء طلبة الثانوية العامة في امتحان التربية الإسلامية

عبّر عدد من طلاب الثانوية العامة في قطاع غزة، اليوم السبت 10-6-2023، عن ارتياحهم من امتحان مبحث التربية الإسلامية، موضحين أنه كان مناسباً للجميع.

وبشكل شبه يومي نحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصد العديد من آراء الطلبة في امتحانات الثانوية العامة التوجيهي.

بدوره، عبر أحد الطلاب الثانوية من الفرع الأدبي عن ارتياحه من الامتحان قائلاً: "امتحان التربية الإسلامية اليوم كان سهلاً وواضحاً من ناحية الأسئلة، موضحاً أن الامتحان متناسب مع الوقت".

من جانبه قال طالب آخر من الفرع الأدبي: "إن غالبية أسئلة الامتحان جاءت من الكتاب المدرسي، واصفاً الامتحان بأنه متوسط".

ومن ناحيتها وصفت إحدى طالبات الفرع العلمي الامتحان، بأنه "سهل بشكل كبير"، ويراعي الفروق الفردية بالرغم من تنوع الأسئلة".

وأضافت الطالبة: "وقت الامتحان كافٍ جداً مع طبيعة الامتحان، متمنية أن يكون امتحان الرياضيات والفيزياء مثل سهولة امتحان التربية الإسلامية".

كما أكد طالب آخر من الفرع الأدبي، أن امتحان الثانوية كان سهلاً ويناسب وقت الامتحان، منوهاً إلى وجود بعض الأسئلة صعبة؛ وهي لمراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

ومن ناحيتها، عبرت طالبة أخرى من الثانوية العامة من الفرع العلمي عن ارتياحها من اختبار التربية الإسلامية، وأن الامتحان كان جيداً وسهلاً وبسيطاً، موضحة أن وضع سؤال اختيار من متعدد في الامتحان كان من الأشياء الجيدة.

وبدوره، وصف الأستاذ أحمد مدرس التربية الإسلامية في مدينة غزة، امتحان التربية الإسلامية الذي تقدم له طلاب الثانوية العامة اليوم السبت، بأنه امتحان مميز ويعتبر جيداً جداً للطلاب.

وأوضح الأستاذ، أن الامتحان يمتاز بأنه شامل لكافة المحتوى الدراسي، مبيناً أن الطالب الذي درس جيداً من المؤكد أنه سيحصل علامة جيدة في الامتحان.

وأكد أن أسئلة الامتحان مباشرة، مبينا في الوقت ذاته عن وجود بعض الأسئلة التي تحتاج إلى الاجتهاد من الطالب والتي تراعي الفروق الفردية بينهم.

يُشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي بدأت" في فلسطين الأربعاء الماضي في 7-6-2023، حيث تقدم نحو 83 ألف طالب وطالبة من مختلف الفروع لهذه الامتحانات.