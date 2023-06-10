البزم : استشهاد أحد منتسبي جهاز الشرطة والداخلية تقبض على المتهم النباهين

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم اليوم السبت 10/6/2023 ، عن استشهاد رقيب أول/ خالد محمد مصلح، 22 عاماً من منتسبي جهاز الشرطة، جراء إصابته بإطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة توقيف بحق أحد المواطنين في مخيم النصيرات صباح اليوم، صادرة بحقه عدة أوامر قبض على قضايا مختلفة.

أعلن البزم إلقاء القبض على المطلوب (عصام سليمان النباهين) ، مشيراً الى انه جاري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وكانت الداخلية اعلنت تحديد هوية مطلق النار في حادثة استشهاد رقيب أول/ خالد محمد مصلح، في مخيم النصيرات صباح اليوم، وهو المطلوب للعدالة على عدة قضايا سرقة، المجرم/ عصام سليمان النباهين (33 عاماً).