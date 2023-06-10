بالفيديو إقبال شحيح على سوق الأضاحي بغزة حتى اللحظة… وتجار يصفون موسم 2023 بالأسوأ

داخل أسواق الحلال المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة، يشتكي التجار من عدم إقبال المواطنين على شراء الأضاحي لهذا العام رغم أنه لم يتبقَ لعيد الأضحى 2023 سوى 17 يوماً فقط، وهو ما أثار قلقهم وخشيتهم من انعكاس الوضع الاقتصادي على الأهالي ويتسبب في شح إقبالهم على شراء المواشي، لاسيما مع ارتفاع الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة.

ووفق المعاهد والمراصد الفلكية، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2023 يوافق الأربعاء 10 ذي الحجة 1444 هجرياً و28 يونيو 2023 ميلادياً.

في هذه الأوقات من كل عام يتوجه أهالي قطاع غزة إلى أسواق الحلال لحجز وشراء الأضاحي استعداداً لعيد الأضحى المبارك، لكّن هذا العام تشهد الأسواق ضعفاً في الإقبال نتيجة ارتفاع سعر كيلو لحم الخروف والعجل مقارنة بأسعارها في السنوات السابقة.

أحد تجار المواشي في قطاع غزة يشتكي من قلة الإقبال على شراء بضاعته يقول: "مرت 10 أيام لم نبع أي رأس من الأغنام أو العجول، وهو ما يُسبب خسائر لدينا كونها تستهلك كميات كبيرة من الطعام في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل ملحوظ".

وأضاف التاجر معبراً عن يأسه من ضعف حركة الأسواق: "بات التجار يبيعون بسعر أقل من التكلفة، حتى لا تتكدس مواشيهم إلى بعد عيد الأضحى المبارك، وتُسبب لهم خسائر فادحة"، مشيراً إلى أن الأضاحي تكفي لاحتياجات المستهلك لكن هناك ضعفاً على الإقبال".

ووصف موسم 2023، بأنه الأسوأ من حيث الإقبال على شراء الأضاحي منذ أكثر من عشر سنوات، لافتاً إلى أن بقاء الحال على ما هو يؤثر بالسلب على التجار ويكبدهم خسائر كبيرة.

أما تاجر آخر فقال: موسم الأضاحي ضعيف، والإقبال ليس كما السنوات الماضية، معرباً عن أمله في أن تتحسن حركة الأسواق خلال الأيام المقبلة".

أما عن الأسعار، أضاف التاجر: "أنها مرتفعة عن الأعوام السابقة بشكل كبير، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً".

وقالت وزارة الزراعة في قطاع غزة إن متوسط سعر الخروف يصل إلى نحو 300 دينار أردني، أو ما يعادل 420 دولاراً أمريكياً"، مشيراً إلى توفر 35 ألف خروف جاهزة للأضحية في القطاع.

ولفتت الوزارة في تصريح صحفي، أن المواشي تُورد عبر النافذة المصرية أو عبر معابر الاحتلال الإسرائيلي، ولا يسمح لها بالاستيراد المباشرة من الدول المنتجة أستراليا أو نيوزيلندا أسوة بدول الجوار، مستدركة: لو أتيحت لنا هذه الفرصة لأصبح الخروف في غزة مائة دولار فقط".

رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني مروان الحلو، أكد أن ارتفاعاً طرأ على أسعار الأضاحي بجميع أنواعها في قطاع غزة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

وأوضح الحلو في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ متوسط ارتفاع كيلو لحوم الأضاحي بلغ من 2.5- 3 شواكل، إذ يُباع كيلو لحم العجل هذا العام للمستهلك بـ 32 شيكلاً، مقارنة بـ 29 العام الماضي، بينما يصل كيلو الخروف 5.5 دنانير، مقارنة بـ 4.7 دنانير عن 2022.

وأرجع سبب ارتفاع أسعار الأضاحي من العجول والأغنام إلى الغلاء الفاحش على أسعار الحبوب والأعلاف عالمياً، مضيفا:" الغلاء جاء من البلد المُنتج والمُصدر وليس حكراً أو استغلالاً من التجار أو أصحاب المزارع في قطاع غزة".

وأشار إلى أن قطاع غزة يستهلك في موسم الأضاحي ما يُقارب من 15 ألف رأس عجل، وأكثر من 25 ألفاً من الأغنام، يتم استيرادها من "الجانب الإسرائيلي"، وبعض الدول الأوروبية.