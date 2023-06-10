امتحانات الثانوية العامة في مصر تبدأ الاثنين –طالع جدول امتحانات الثانوية مصر 2023

تبدأ امتحانات الثانوية العامة بمصر الاثنين القادم 12/6/2023 ، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة استعداداً لاستقبال الطلاب يوم الإثنين فى أول يوم لأداء الامتحان، مشددة على أنه تم تنظيف اللجان وإعادة فرش المقاعد وتجهيز غرف الكنترولات داخل المدارس وأيضا غرف العزل لاستقبال أى حالة مرضية.

جدول امتحانات الثانوية العامة مصر 2023

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023، الأسبوع الجارى بالمواد غير المضافة للمجموع حيث يؤدى الطلاب فى اليوم الأول الاثنين 12 يونيو امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.





وزارة التربية والتعليم، وأوضحت أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

جدول امتحانات الثانوية العامة مصر 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية

- يوم 12 يونيو 2023، مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، مادة الاقتصاد والاحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023، مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو 2023، مادة الكيمياء.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023، مادة الفيزياء.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023، الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة.