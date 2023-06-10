العثور على أربعة أطفال أحياء بعد 40 يوماً من تحطم طائرة في كولومبيا

عُثر، أمس الجمعة 10-6-2023، على الأطفال الأربعة الذين نجوا من تحطم طائرة صغيرة كانت تقلهم قبل أربعين يوما، أحياء في أدغال كولومبيا.

جاء ذلك خلال إعلان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بحيث يبلغ أكبر الإخوة الأربعة من العمر 13 عاما، وأصغرهم سنة واحدة.

ووينتمي الأطفال إلى قبائل ويتوتو للسكان الأصليين وكانوا تائهين في الأدغال منذ تحطم طائرة من طراز "سيسنا 206" كانت تقلهم مع والدتهم وقريب لهم والطيار في الأول من أيار/مايو، حيث قتل البالغون الثلاثة، وعثر على جثثهم في مكان الحادث.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الكولومبية: "إن فرق الإسعاف التابعة للجيش "اهتمت على الفور بالأطفال الأربعة" الذين عثر عليهم على بعد حوالي 5 كيلومترات غرب موقع تحطم الطائرة".

جدير ذكره أن أكثر من مئة جندي ترافقهم كلاب بوليسية وعشرات السكان الأصليين واصلوا بحثهم عن الأطفال بين إقليمي جوافياري وكاكويتا منذ العثور على حطام طائرتهم، وسط نباتات كثيفة.