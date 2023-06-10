مصر : مغادرة أول أفواج حجاج بيت الله الحرام للعام 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:58 ص
10 يونيو 2023
حجاج بيت الله الحرام
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يغادر اليوم السبت 10/6/2023 ، أول  حجاج الجمهورية المصرية لبيت الله الحرام لعام 1444هـــ/2023م، من حجاج القرعة ، بحضور عدد من الوزراء وقيادات مطار القاهرة ، حيث من المقرر أن ينعقد على هامش الاحتفالية التي ستقام داخل الصالة الموسمية - المخصصة لرحلات الحج والعمرة - بمطار القاهرة، مؤتمر صحفيا،  يحضره كل من الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويحضر الاحتفالية قيادات الناقل الوطني مصر للطيران، على رأسهم المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران،  ولفيف أيضا من قيادات قطاع الطيران المدني.

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