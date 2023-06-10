5 قتلى في انفجار بمصنع عسكري في أنقرة

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت 10-6-2023، مقتل 5 أشخاص في انفجار مصنع للصواريخ في العاصمة أنقرة.

وكانت أفادت وسائل إعلام أجنبية، بوقوع انفجار في مصنع (باروتسان) لتصنيع الصواريخ والمتفجرات في منطقة إيلماداغ بالعاصمة التركية أنقرة، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

وأضافت وسائل الإعلام: "إن الانفجار وقع في مصنع (باروتسان) لتصنيع الصواريخ والمتفجرات على أطراف أنقرة، والتابع لشركة MKE التركية وهناك أنباء تفيد بوجود قتلى وجرحى بالانفجار، منوهةً بأن التعامل مع الحدث حتى الآن يتم على أنه حادث عرضي، وليس عملا إرهابيا".

وذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار تسبب بوقوع ضحايا، وسط وصول فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، دون تفاصيل إضافية حول ذلك.