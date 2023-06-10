المركزي الروسي يكشف خطته لخفض التضخم

كشفت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، عن اعتزام المنظم الروسي إعادة التضخم في البلاد إلى مستوى 4% في العام 2024.

وقالت نابيولينا، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "نؤكد من جديد عزمنا العمل على إعادة التضخم إلى الهدف في العام المقبل والحفاظ على المؤشر عند المستوى المستهدف في المستقبل، وستكون هناك حاجة إلى زيادة سعر الفائدة الرئيسي في المستقبل من أجل السيطرة على التضخم".

وأشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلى أن المنظم الروسي يستهدف التضخم عند مستوى 4% في العام 2024.

وكان قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي عند 7.5% سنويا، وجاء القرار مطابقا لتوقعات معظم الخبراء.

ويُشار إلى أنه أعطى المركزي الروسي في بيانه مؤشرات قوية حول احتمال رفع سعر الفائدة خلال الاجتماعات القادمة وذلك بهدف تحقيق استقرار في مؤشر التضخم السنوي عند مستوى 4% في العام 2024 وما بعده.

جدير ذكره أنه بحسب بيانات وزارة التنمية الاقتصادية، فقد تسارع التضخم السنوي في روسيا إلى 2.41% في 29 مايو الماضي وإلى 2.68% بحلول 5 يونيو الجاري.